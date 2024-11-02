Mersin Hava Durumu | Mersin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Kasım 2024

Mersin için hava durumu bugün nedir? Mersin için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Mersin için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Mersin yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Mersin için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Mersin Hava Durumu | Mersin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Kasım 2024
Mersin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Mersin için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Mersin İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Mersin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Mersin hava durumu Bulutlu, sıcaklık 30°. Yarın için Mersin hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 24°. 4 Kasım 2024 Pazartesi Mersin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 23°. 5 Kasım 2024 Salı Mersin hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 23°. 6 Kasım 2024 Çarşamba Mersin hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 25°.

Bugün

Bulutlu
Bulutlu

30

/

19

Yarın

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

24

/

17

Pazartesi

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

23

/

16

Salı

Az Bulutlu
Az Bulutlu

23

/

14

Çarşamba

Az Bulutlu
Az Bulutlu

25

/

13

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