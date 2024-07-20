Mersin Hava Durumu | Mersin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 20 Temmuz 2024

Mersin için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Mersin İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Mersin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Mersin hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. Yarın için Mersin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 34°. 24 Temmuz 2024 Çarşamba Mersin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 34°. 25 Temmuz 2024 Perşembe Mersin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 33°. 26 Temmuz 2024 Cuma Mersin hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 34°.