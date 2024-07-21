Mersin Hava Durumu | Mersin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 21 Temmuz 2024

Mersin için hava durumu bugün nedir? Mersin için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Mersin için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Mersin yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Mersin için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Mersin Hava Durumu | Mersin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 21 Temmuz 2024
Mersin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Mersin için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Mersin İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Mersin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Mersin hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. Yarın için Mersin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 34°. 24 Temmuz 2024 Çarşamba Mersin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 34°. 25 Temmuz 2024 Perşembe Mersin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 33°. 26 Temmuz 2024 Cuma Mersin hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 34°.

Bugün

Sıcak Hava
Sıcak Hava

35

/

29

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

34

/

30

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

34

/

30

Perşembe

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

33

/

29

Cuma

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

34

/

28

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