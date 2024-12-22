Mersin Hava Durumu | Mersin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 22 Aralık 2024

Mersin için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Mersin İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Mersin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Mersin hava durumu Bulutlu, sıcaklık 18°. Yarın için Mersin hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 15°. 24 Aralık 2024 Salı Mersin hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 16°. 25 Aralık 2024 Çarşamba Mersin hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 16°.