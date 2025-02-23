Mersin Hava Durumu | Mersin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 23 Şubat 2025

Mersin için hava durumu bugün nedir? Mersin için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Mersin için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Mersin yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Mersin için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Mersin Hava Durumu | Mersin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 23 Şubat 2025
Mersin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Mersin için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Mersin İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Mersin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Mersin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 9°. Yarın için Mersin hava durumu Kuvvetli Rüzgar, sıcaklık 11°. 25 Şubat 2025 Salı Mersin hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 11°. 26 Şubat 2025 Çarşamba Mersin hava durumu Bulutlu, sıcaklık 14°.

Bugün

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

9

/

0

Yarın

Kuvvetli Rüzgar
Kuvvetli Rüzgar

11

/

0

Salı

Az Bulutlu
Az Bulutlu

11

/

2

Çarşamba

Bulutlu
Bulutlu

14

/

4

Öne Çıkan Video

Bir ilki başardılar, insana en yakın robot tanıtıldı!

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...