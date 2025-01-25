Mersin Hava Durumu | Mersin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Ocak 2025
Mersin için hava durumu bugün nedir? Mersin için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Mersin için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Mersin yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Mersin için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Mersin için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Mersin İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Mersin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Mersin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 21°. Yarın için Mersin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 20°. 28 Ocak 2025 Salı Mersin hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 20°. 29 Ocak 2025 Çarşamba Mersin hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 22°.
Bugün
21/
11
Yarın
20/
9
Salı
20/
10
Çarşamba
22/
9
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