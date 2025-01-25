Mersin Hava Durumu | Mersin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Ocak 2025

Mersin için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Mersin İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Mersin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Mersin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 21°. Yarın için Mersin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 20°. 28 Ocak 2025 Salı Mersin hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 20°. 29 Ocak 2025 Çarşamba Mersin hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 22°.