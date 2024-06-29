Mersin Hava Durumu | Mersin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 29 Haziran 2024

Mersin için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Mersin İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Mersin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Mersin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 32°. Yarın için Mersin hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 33°. 1 Temmuz 2024 Pazartesi Mersin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 32°. 2 Temmuz 2024 Salı Mersin hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 32°. 3 Temmuz 2024 Çarşamba Mersin hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 32°.
Bugün
32/
27
Yarın
33/
27
Pazartesi
32/
27
Salı
32/
27
Çarşamba
32/
26
- Etiketler :
- Haberler -
- Meteoroloji
- Türkiye
- Mersin Hava Durumu
- Hava Durumu