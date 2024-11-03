Mersin Hava Durumu | Mersin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Kasım 2024
Mersin için hava durumu bugün nedir? Mersin için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Mersin için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Mersin yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Mersin için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Mersin için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Mersin İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Mersin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Mersin hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 25°. Yarın için Mersin hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 27°. 8 Kasım 2024 Cuma Mersin hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 26°. 9 Kasım 2024 Cumartesi Mersin hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 27°. 10 Kasım 2024 Pazar Mersin hava durumu Bulutlu, sıcaklık 27°.
Bugün
25/
13
Yarın
27/
13
Cuma
26/
13
Cumartesi
27/
13
Pazar
27/
19
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