Mersin Hava Durumu | Mersin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 5 Ocak 2025
Mersin için hava durumu bugün nedir? Mersin için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Mersin için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Mersin yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Mersin için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Mersin için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Mersin İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Mersin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Mersin hava durumu Bulutlu, sıcaklık 17°. Yarın için Mersin hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 18°. 7 Ocak 2025 Salı Mersin hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 19°. 8 Ocak 2025 Çarşamba Mersin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 18°.
Bugün
17/
11
Yarın
18/
9
Salı
19/
7
Çarşamba
18/
8
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