Mersin Hava Durumu | Mersin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 6 Ekim 2024

Mersin için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Mersin İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Mersin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Mersin hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 31°. Yarın için Mersin hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 32°. 8 Ekim 2024 Salı Mersin hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 31°. 9 Ekim 2024 Çarşamba Mersin hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 29°.