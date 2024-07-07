Mersin Hava Durumu | Mersin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 7 Temmuz 2024

Mersin için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Mersin İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Mersin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Mersin hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. Yarın için Mersin hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 34°. 9 Temmuz 2024 Salı Mersin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 34°. 10 Temmuz 2024 Çarşamba Mersin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 34°. 11 Temmuz 2024 Perşembe Mersin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 34°.
Bugün
35/
27
Yarın
34/
27
Salı
34/
28
Çarşamba
34/
28
Perşembe
34/
28
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