Mersin Hava Durumu | Mersin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 8 Aralık 2024
Mersin için hava durumu bugün nedir? Mersin için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Mersin için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Mersin yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Mersin için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Mersin için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Mersin İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Mersin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Mersin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 20°. Yarın için Mersin hava durumu Bulutlu, sıcaklık 19°. 13 Aralık 2024 Cuma Mersin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 15°. 14 Aralık 2024 Cumartesi Mersin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 15°. 15 Aralık 2024 Pazar Mersin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16°.
Bugün
20/
12
Yarın
19/
12
Cuma
15/
7
Cumartesi
15/
7
Pazar
16/
7
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