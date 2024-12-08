Mersin Hava Durumu | Mersin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 8 Aralık 2024

Mersin için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Mersin İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Mersin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Mersin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 20°. Yarın için Mersin hava durumu Bulutlu, sıcaklık 19°. 13 Aralık 2024 Cuma Mersin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 15°. 14 Aralık 2024 Cumartesi Mersin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 15°. 15 Aralık 2024 Pazar Mersin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16°.