Mersin Hava Durumu | Mersin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 8 Aralık 2024

Mersin için hava durumu bugün nedir? Mersin için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Mersin için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Mersin yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Mersin için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Mersin Hava Durumu | Mersin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 8 Aralık 2024
Mersin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Mersin için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Mersin İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Mersin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Mersin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 20°. Yarın için Mersin hava durumu Bulutlu, sıcaklık 19°. 13 Aralık 2024 Cuma Mersin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 15°. 14 Aralık 2024 Cumartesi Mersin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 15°. 15 Aralık 2024 Pazar Mersin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16°.

Bugün

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

20

/

12

Yarın

Bulutlu
Bulutlu

19

/

12

Cuma

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

15

/

7

Cumartesi

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

15

/

7

Pazar

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

16

/

7

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