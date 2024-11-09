Mersin Hava Durumu | Mersin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 9 Kasım 2024
Mersin için hava durumu bugün nedir? Mersin için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Mersin için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Mersin yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Mersin için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Mersin için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Mersin İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Mersin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Mersin hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 26°. Yarın için Mersin hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 24°. 11 Kasım 2024 Pazartesi Mersin hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 23°. 12 Kasım 2024 Salı Mersin hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 23°. 13 Kasım 2024 Çarşamba Mersin hava durumu Bulutlu, sıcaklık 25°.
Bugün
26/
13
Yarın
24/
19
Pazartesi
23/
18
Salı
23/
15
Çarşamba
25/
15
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