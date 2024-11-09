Mersin Hava Durumu | Mersin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 9 Kasım 2024

Mersin için hava durumu bugün nedir? Mersin için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Mersin için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Mersin yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Mersin için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Mersin Hava Durumu | Mersin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 9 Kasım 2024
Mersin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Mersin için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Mersin İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Mersin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Mersin hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 26°. Yarın için Mersin hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 24°. 11 Kasım 2024 Pazartesi Mersin hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 23°. 12 Kasım 2024 Salı Mersin hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 23°. 13 Kasım 2024 Çarşamba Mersin hava durumu Bulutlu, sıcaklık 25°.

Bugün

Az Bulutlu
Az Bulutlu

26

/

13

Yarın

Yağmurlu
Yağmurlu

24

/

19

Pazartesi

Yağmurlu
Yağmurlu

23

/

18

Salı

Az Bulutlu
Az Bulutlu

23

/

15

Çarşamba

Bulutlu
Bulutlu

25

/

15

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