Mersin Limanı’nda 13 milyon liralık kokain operasyonu

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonlarda piyasa değeri 13 milyon 960 bin lira olan 3 kilo 490 gram kokain ile 122 kilo 300 gram takoz esrar ele geçirildi.

Olaylarla bağlantılı 3 şüpheli gözaltına alındı.

13 Haziran’da Ekvator-Malta-Mersin güzergahından gelen bir gemiden tahliye edilen konteyner, Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince X-Ray taramasından geçirildi. Kontrolde, konteynerin soğutucu motor kısmında 3 kilo 490 gram kokain bulundu.

Çalışmaların devamında, 14 Ağustos’ta Mezitli ilçesinde bir araçta arama yapıldı. Araçta daralı ağırlığı 122 kilo 300 gram olan takoz esrar ele geçirildi.

Olaylarla bağlantılı oldukları belirlenen E.İ.G., M.E. ve H.M.H. gözaltına alındı.

Uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik soruşturmanın sürdüğü bildirildi.