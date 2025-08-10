Mersin Limanı'nda 587 kilogram esrar yakalandı
Mersin Limanı'nda bir konteynerde 587 kilogram esrar ele geçirildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Mersin Limanı'nda tarama sistemine sevk edilen konteynerde 587 kilogram esrar ele geçirildi.
Valiliğin açıklamasına göre, Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince limanda tarama sistemine yönlendirilen konteynerde şüpheli yoğunluk tespit edildi.
Bunun üzerine ayrıntılı arama yapılan konteynerde 587 kilogram esrar ele geçirildi.
Olaya ilişkin Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Polis Adliye
- Mersin
- Uyuşturucu