Mersin Limanı’nda operasyon: Binlerce elektronik sigara ele geçirildi

Bolat, paylaşımında, Gümrük Muhafaza ekiplerinin öne çıkan diğer operasyonlarına da yer vererek şunları kaydetti:



“İstanbul Ambarlı Limanı'nda kokain emdirilmiş 1 ton 117 kilo asfalt ruloları, İstanbul Pendik Limanı'nda Ro-Ro Gümrük Sahası'na gelen bir tırda yapılan aramada 30 kilo 830 gram afyon sakızı, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 193 dişçilik malzemesi ve 258 cep telefonu kasası, Ankara'da düzenlenen operasyonda 3 milyon 600 bin makaron ve 475 kilogram dökme tütün, Derince Gümrük Müdürlüğünde farklı türlerde 9 bin 890 aydınlatma cihazı ele geçirilerek, Mersin Limanı'nda 625 bin lira kamu zararı önlenerek, gümrük idaresine düşük vergi oranına sahip tarife pozisyonundan beyan edildiği anlaşılan 3 milyon 570 bin lira değerinde 31 ton seccade, Mersin'de 90 bin 240 metrik ton fuel oil cinsi akaryakıt ve 2 bin 454 kamyon lastiği ele geçirilerek zehir tacirlerine 'Dur' denilmiş, kamu zararı önlenmiş, yaklaşık 80 milyon lira değerinde kaçak eşyaya el konulmuştur. Gümrük Muhafaza teşkilatımızı başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum.”