Mersin Limanı'nda uyuşturucu operasyonu. Yer fıstıklarının arasından uyuşturucu çıktı

Mersin Limanı'nda uyuşturucu operasyonu yapıldı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu, bir gemide yasal yükü yer fıstığı olan ve Brezilya'dan Türkiye'ye gönderilen konteynerde arama yapıldı.

Aramada 298 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonu duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Baronundan, torbacısına kadar bizim uyuşturucu ile bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak." dedi.