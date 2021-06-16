Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildi

Mersin Limanı'nda, bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalaması gerçekleşti. Gümrük Muhafaza ekipleri, 1 ton kokain ele geçirdi.

NTV Haber 16.06.2021 - 10:30

Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Mersin Limanı'nda gerçekleştirilen operasyona yönelik bilgi verdi.

Bakan Muş, mesajında Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin Limanı'nda 1 ton kokain yakalandığını belirtti.

TÜRKİYE'DE YAPILAN EN BÜYÜK KOKAİN OPERASYONU

Muş, "Bu yakalama, Türkiye’de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalamasıdır" dedi.

Ticaret Bakanı Muş, başarılı operasyon nedeniyle Gümrük Muhafaza ekiplerini kutladı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...