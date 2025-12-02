Mersin Limanı'ndaki göçmen kaçakçılığı operasyonunda 13 gözaltı
02.12.2025 12:22
Mersin Limanı'nda gemiyle İtalya'ya gidecek olan bir konteynerde 44 yabancı uyruklu kişi yakalandı. Operasyonda 13 göçmen kaçakçılığı organizatörü de gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin Limanı'ndaki göçmen kaçakçılığı operasyonu düzenlendiğini bildirdi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya, “Mersin Limanı'nda gemiyle İtalya’ya gidecek olan bir konteynerde 44 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Devam eden çalışmada 13 göçmen kaçakçılığı organizatörü gözaltına alındı.” ifadelerine yer verdi.
Yerlikaya, gözaltına alınan şüphelilerden 9’unun tutuklandığını, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini belirtti.
