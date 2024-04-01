Mersin Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Mersin Yerel Seçim Sonucu ve YSK İl İl Oy Sonuçları Son Dakika

Mersin Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığını CHP adayı Vahap Seçer kazandı.



Kesin olmayan sonuçlara göre, Vahap Seçer 545 bin 418, MHP adayı Serdar Soydan 278 bin 690 oy aldı. (Açılan sandık oranı: Yüzde 87,01 )

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