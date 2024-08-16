Mersin ve Adana'da sıcak hava yakıyor

Adana ve Mersin'de yüksek nem oranıyla etkisini sürdüren sıcak hava vatandaşları bunaltıyor. Serinlemek için sahile gidenler, ağaç gölgelerinde dinlendi.

Mersin ve Adana'da sıcak hava yakıyor

Hava sıcaklığının 38 derece, nem oranının ise yüzde 53 ölçüldüğü 'da vatandaşlar, güneşten korunmak için park ve mesire alanlarındaki gölgelik kısımları tercih etti.

Kentte sıklıkla kullanılan cadde ve sokaklarda sakinlik gözlendi.

Bazı çocuklar ise tehlikeye ve uyarılara rağmen sulama kanallarına girdi.

HİSSEDİLEN SICAKLIK 41 DERECEYE ULAŞTI

'de de nem oranının yüzde 62'ye çıkmasıyla kent merkezinde hissedilen hava sıcaklığı 41 dereceye ulaştı.

Bunaltıcı hava nedeniyle vatandaşların sıklıkla kullandığı caddeler boş kaldı.

Serinlemek için sahile gidenler, ağaç gölgelerinde dinlendi, taşıdıkları şemsiyelerle güneşin etkisini azaltmaya çalıştı.

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