Mersin ve Erzurum'da uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucuyla mücadele sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin ve Erzurum’da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarının ayrıntılarını paylaştı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya, Erzurum'da 224,5 kilo metamfetamin ile Mersin’de 223 kilo skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildiğini bildirdi.

Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“İnsanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik. Yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız ile Mersin ve Erzurum Emniyet Müdürlüklerimiz koordinesinde; Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu operasyonlar düzenledik. Bizim bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak. Emeği geçenleri tebrik ediyorum.”