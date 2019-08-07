Mersin'in Gülnar ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
İlçenin kırsal alandaki mahallelerinden Ulupınar'daki bir arazide çıkan yangın, çevredeki kızılçam ormanına sıçradı.
İhbar üzerine orman işletme müdürlüklerine bağlı çok sayıda orman işçisi ile 6 arazöz, 3 su tankı ve 2 helikopter bölgeye yönlendirildi.
Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
BİR YANGIN DA MUĞLA'DA
Bir orman yangını haberi de Muğla'dan geldi. Milas ilçesine bağlı Tuzabat Mahallesi mevkisinde dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye sevk edilen 3 helikopter, 5 arazöz ve 30 orman işçisiyle, rüzgarın etkisiyle yayılan yangına müdahale ediyor.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.