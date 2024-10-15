Mersin ve Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 16 gözaltı

Mersin ve Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin ve Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 16 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, Tarsus Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince gümrük kaçağı alkol ve tütün ürünlerinin ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki takip sonucu kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için Mersin kent merkezi, Tarsus ilçesi ve 'ta gerçekleştirilen operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

Bu kişilerin adreslerinde, gümrük kaçağı 3 bin paket sigara, 156 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 150 litre alkol, 31 elektronik sigara, 88 alkol kiti ve kurusıkı tabancalar ele geçirildi.

Emniyet müdürlüğüne götürülen zanlıların buradaki işlemleri sürüyor.

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