Emniyet Genel Müdürlüğü'nce (EGM) terör örgütü propagandası içeren SMS'i çok sayıda aboneye gönderen failler hakkında adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.



EGM'den yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde çok sayıda SMS abonesine terör örgütü propagandası içeren SMS gönderildiğinin tespit edildiği belirtildi.



Açıklamada, "Toplu SMS gönderimi ihtiyaçları için hizmet satın alınan sistemlere yetkisiz bir şekilde erişim sağlayıp, ülke genelinde çok sayıda SMS abonesine terör örgütü propagandası içeren bir SMS göndererek gerçekleştirilen yasa dışı eylem durdurulmuş olup, failleri hakkında gerekli adli tahkikat başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Bu arada Mersin Büyükşehir Belediyesi de, vatandaşlara atılan terör örgütü propagandası içerikli SMS'lerin kendileriyle bağlantılı olmadığını duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada, sabaha karşı 04.00-04.30 saatlerinde vatandaşlara "MERSİN153" kullanıcı adıyla yasa dışı terör örgütü propagandası içeren SMS'ler atıldığı belirtildi.



Mesajların, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve belediyenin SMS paneliyle bir ilgisinin olmadığı vurgulanan açıklamada, sistem üzerinden herhangi bir girişin de tespit edilmediği kaydedildi.



Açıklamada, soruşturma başlatıldığı, siber güvenlik uzmanları ile Mersin Emniyet Müdürlüğü'nün gerekli çalışmaları yürüttüğü ifade edildi.

