Mersin'de 105 kilogram eroin ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'de 105 kilogram eroin ele geçirildiğini belirtti.

Haberler - İHA 06.08.2022 - 02:05

Mersin'de 105 kilogram eroin ele geçirildi

Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 105 kilo eroin ele geçirildi.

İçişleri Bakanı , operasyona ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Soylu, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Mersin'de PKK'ya üst üste darbeden sonra uyuşturucuya da darbe. Mersin'de PKK'ya yapılan terör operasyonlarından sonra Mersin Emniyeti Narkotik birimlerimiz de 105 kilo eroin yakalaması gerçekleştirdi. Mersin Emniyetimize ve kahraman polislerimize tebrikler."

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