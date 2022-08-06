Mersin'de 105 kilogram eroin ele geçirildi

Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 105 kilo eroin ele geçirildi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyona ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.



Soylu, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:



"Mersin'de PKK'ya üst üste darbeden sonra uyuşturucuya da darbe. Mersin'de PKK'ya yapılan terör operasyonlarından sonra Mersin Emniyeti Narkotik birimlerimiz de 105 kilo eroin yakalaması gerçekleştirdi. Mersin Emniyetimize ve kahraman polislerimize tebrikler."