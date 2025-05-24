Mersin'de 125 bin makaron ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mut ilçesinde kaçak sigara ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.



Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 125 bin makaron, 140 kilogram tütün, 25 sigara sarma makinesi, 4 sigara doldurma makinesi, tütün kurutma makinesi ve 3 kompresör ele geçirildi.



Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.