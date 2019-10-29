Mersin'de 18 bin liralık 'phishing' operasyonu: 5 tutuklama

İnternette gördüğü sahte banka reklamına tıklayan bir vatandaş ’phishing’ (oltalama) denilen yöntemle dolandırıldı.

Mersin'de yaşayan H.Ş, bankadan gönderilen mesajda, bilgisi dışında hesabından biri 2 bin 670 dolar diğeri ise 5 bin lira değerinde olan 2 işlemin yapıldığını gördü. Mesajın ardından polise başvuran H.Ş, ''İnternette gezinirken bankanın reklamını gördüm. Daha sonra şifremle girmek istedim, bilgileri girdikten sonra birden sayfa kapandı'' şeklinde anlattı.

Şikayet üzerine harekete geçen Mersin Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, H.Ş’nin banka bilgilerinin ’phishing’ yöntemiyle ele geçirilerek hesabından yaklaşık 18 bin lira değerinde kredi çektiğini paranın bir kısmının İstanbul, bir kısmının ise Mersin’deki ATM’lerden nakit çekildiğini, kalan paranın ise çeşitli iş yerlerinden harcandığını belirledi.

Yapılan fiziki takiplerin ardından belirlenen şüphelilere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda E.E, A.K, A.Y, H.D, ve R.A. gözaltına alındı.

H.Ş.’in banka hesabını ele geçirdikten sonra paraları, üçüncü kişilerin hesaplarına havale ederek ATM’lerden banka kartı ve iş yerlerine ait pos cihazıyla çektiği de tespit edildi.



Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.