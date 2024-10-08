Mersin’de 2 katlı ev alev alev yandı

Mersin’in Erdemli ilçesinde 2 katlı müstakil evde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Mersin’de 2 katlı ev alev alev yandı

, ilçeye bağlı Pınarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, F.G.‘ye ait 2 katlı müstakil evde yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Alevlere teslim olan eve müdahale eden itfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının klimanın elektrik aksamından kaynaklı olabileceği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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