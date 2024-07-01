Mersin'de 2 kişinin öldüğü, 35 kişinin yaralandığı kazada servis şoförü tutuklandı

Mersin'in Silifke ilçesinde, biri uzman çavuş 2 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin Akkuyu Nükleer Güç Santralinde (NGS) çalışan işçileri taşıyan servis otobüsü şoförü tutuklandı.

Mersin'de 2 kişinin öldüğü, 35 kişinin yaralandığı kazada servis şoförü tutuklandı

Işıklı Mahallesi D400 kara yolunda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin Silifke Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda, Akkuyu NGS'de çalışan işçileri taşıyan servis otobüsünün şoförü İ.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "Taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan tutuklandı.

KARŞI ŞERİDE GEÇTİ

İ.K. idaresindeki 06 EEP 718 plakalı Akkuyu NGS'de çalışan işçileri taşıyan servis otobüsü, dün Işıklı Mahallesi D400 kara yolunda Antalya istikametinden Mersin yönüne seyrederken refüje çıkarak karşı şeride geçmiş, bu şeritten gelen Akkuyu NGS'de görevli uzman çavuş Y.D. idaresindeki 27 R 2950 plakalı otomobil ile H.Y'nin kullandığı NGS işçilerini taşıyan 31 AIM 470 plakalı servis aracına çarpmıştı.

Kazada, otomobildeki Uzman Çavuş Barış Gülçiçek (34) ile servis otobüsündeki İsmailova Ncmannoba (38) olay yerinde yaşamını yitirmiş, yaralanan uzman çavuş Y.D. ile 34 kişi, Silifke Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılmıştı.

Öte yandan, kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

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