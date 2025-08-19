Mersin'de 28 yaşındaki gencin sulama kanalında cesedi bulundu
Mersin'de sulama kanalında 28 yaşındaki Rasim Özer'in cesedi bulundu. Özer’in cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalında erkek cesedi bulundu.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve dalgıç ekipleri sevk edildi.
KESİN ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Kanaldan çıkarılan cesedin 28 yaşındaki Rasim Özer'e ait olduğu belirlendi.
Özer’in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Sulama Kanalı
- Mersin
- Ceset