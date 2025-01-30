Mersin'de 3 araçlık trafik kazası: Bir ölü, iki yaralı

M.Ç. yönetimindeki kamyonet ile A.T. idaresindeki otomobil ve Gökhan Ercan'ın kullandığı motosiklet Akbelen Kavşağı'nda çarpıştı.



Kaza nedeniyle motosiklet sürücüsü Gökhan Ercan kamyonetin altında kaldı, 2 araç sürücüsü yaralandı.



Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.