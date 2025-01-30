Mersin'de 3 araçlık trafik kazası: Bir ölü, iki yaralı

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Mersin'de 3 araçlık trafik kazası: Bir ölü, iki yaralı

M.Ç. yönetimindeki kamyonet ile A.T. idaresindeki otomobil ve Gökhan Ercan'ın kullandığı motosiklet Akbelen Kavşağı'nda çarpıştı.

Kaza nedeniyle motosiklet sürücüsü Gökhan Ercan kamyonetin altında kaldı, 2 araç sürücüsü yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mersin'de 3 araçlık trafik kazası: Bir ölü, iki yaralı - 1

Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Ercan'ın hayatını kaybettiği belirledi.

Kazada yaralanan otomobil ve kamyonet sürücüsü ambulanslarla Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Olay yerindeki incelemenin ardından Ercan'ın cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü.

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