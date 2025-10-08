Mersin'de 3 araçlık zincirleme kaza: Araç hurdaya döndü

M.B.'nin kullandığı TIR, D400 kara yolu Atik Mahallesi'ndeki virajda bariyerlere çarparak durdu.



Bu sırada, aynı istikamette seyir halinde olan M.U'nun kullandığı otomobil, TIR'a çarptı.



TIR sürücüsünün kazada yaralanan M.U'yu otomobilden çıkararak yol kenarına getirdiği esnada ise aynı güzergahta seyir halindeki A.G. yönetimindeki silobas dorse takılı TIR, otomobile vurdu.

EKİPLER SEVK EDİLDİ



Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Yaralı otomobil sürücüsü M.U. sağlık ekiplerince Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kazada otomobil kullanılamaz hale geldi, TIR ve silobasta hasar oluştu.



Kaza nedeniyle yaklaşık 3 saat tali yoldan sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasıyla yeniden normale döndü.