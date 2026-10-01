Mersin'de 3 belediyeye yolsuzluk operasyonu. Vahap Seçer dahil 50 kişi için tutuklama talebi

CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmaları sürüyor.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yolsuzluk soruşturması başlattı. Soruşturma kapsamında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer , Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer gözaltına alındı.

Belediye başkanlarının yanı sıra 56 şüphelinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Operasyon çerçevesinde belediyede aramaya yapılırken, çevrede polis ekipleri tedbir aldı.

ÜÇ BELEDİYE BAŞKANI DAHİL 50 ŞÜPHELİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 1 Ekim'de gözaltına alınan Seçer, Özyiğit ve Tuncer'in de aralarında olduğu 59 şüphelinin ardından 1 zanlı daha yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolü sonrası adliyeye çıkarıldı.

Savcılıktaki sorguları sona eren şüphelilerden Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Tuncer dahil 50'si tutuklama, 10'u ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.



Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit hakkında tutuklama kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

SUÇLAMALAR NELER?

Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik incelemelerde 13 ihale ile 63 doğrudan temin alımında toplam 330 milyon 945 bin TL kamu zararı tespit edildiği belirtildi.

Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 14 Temmuz tarihli bilirkişi raporda, ihale şartnamelerinde belirli marka veya modele yönelik düzenlemeler yapılması, rekabeti sınırlayan uygulamalar, ihale usulüyle yapılması gereken alımların kısımlara bölünerek doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilmesi, limit üzerinde doğrudan temin yapılması ve bazı araç kiralama işlemlerine ilişkin faturaların dosyalarda bulunmaması gibi hususlara yer verildi.

Bilgi sahibi ve tanık beyanlarında; belediyedeki bazı ihale ve doğrudan temin süreçlerinin belirli firmalara yönlendirildiği, teklif ve yaklaşık maliyet süreçlerinde usulsüzlükler yapıldığı ve bazı belediye yöneticileri ile şirket yetkililerinin birlikte hareket ettiği iddia edildi.

MEZİTLİ VE YENİŞEHİR BELEDİYESİ

İlk belirlemelere göre, Mezitli Belediyesi'nde de kamu zararının 1 milyar 10 milyon 914 bin TL’ye ulaştığı, Yenişehir Belediyesi'nde ise 105 milyon TL kamu zararı tespit edildiği iddia edildi.

TUNCER HAKKINDA “SİLAHLI SUÇ YÖNETİCİLİĞİ” İDDİASI

Tuncer hakkında ise husumetlisi olduğu kişilerin iş yerlerine silahlı saldırı düzenlettirdiği gerekçesiyle ayrıca “silahlı suç örgütü yöneticiliği” kapsamında soruşturma yürütüldüğü öğrenildi. Silahlı saldırı düzenlenen yerler arasında Yeni Parti İl Başkanlığı binası ile bir medya kuruluşunun da olduğu belirlendi.

NTV Muhabiri Mustafa Berber, soruşturmaya ilişkin şu bilgileri verdi:

“Operasyonun gerekçesi yolsuzluk. Bu nedenle gözaltı kararı verildi. Bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Vahap Seçer hakkında daha önce de bir soruşturma yürütülmüş, tutuklanmış ve tahliye edilmişti.”

VAHAP SEÇER KİMDİR?

5 Ekim 1963 tarihinde Mersin’in Tarsus ilçesinde doğan Seçer, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden mezun oldu.

Seçer'in, ziraat mühendisi olarak da meslek odasında üyeliği bulunurken kurucusu olduğu Tarsus Güç Birliği Vakfı’nda Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevinde yer aldı.

Seçer, 2007 ile 2015 yılları arasında 23. ve 24. dönem CHP Mersin Milletvekili olarak görev yaptı. Vahap Seçer, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçiminde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

31 Mart 2024 seçimlerinde ikinci kez belediye başkanı seçilen Seçer, Temmuz 2025 tarihinde Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili görevini üstlendi.

Seçer, 2 Mayıs 2026 tarihinde yapılan ise TBB Başkanı seçildi.