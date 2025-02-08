Mersin'de 3 katlı binada yangın: Mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde 3 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 5 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Mersin'de 3 katlı binada yangın: Mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

'in Akdeniz ilçesi Hal Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın zemin katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yoğun duman nedeniyle biri yaşlı 5 kişi binada mahsur kaldı.

İtfaiye ekiplerince kurtarılan ve ambulansta müdahale edilen 5 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında dairede hasar oluştu.

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