Mersin'de 3 katlı binada yangın: Mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

Mersin'in Akdeniz ilçesi Hal Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın zemin katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Yoğun duman nedeniyle biri yaşlı 5 kişi binada mahsur kaldı.



İtfaiye ekiplerince kurtarılan ve ambulansta müdahale edilen 5 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında dairede hasar oluştu.