Mersin'de 3 ton sahte içki ele geçirildi

Mersin'in Mut ilçesinde jandarma ekipleri 3 ton sahte içki ele geçirdi. Olayla ilgili bir şüpheliyi yakaladı.

Mersin'de 3 ton sahte içki ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mut ilçesinde bir şüphelinin sahte içki üretimi yaparak piyasaya süreceği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine çalışma yapan jandarma, belirlediği adrese operasyon yaptı.

Operasyonda bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 3 ton 140 litre sahte içki ve üretiminde kullanılan birçok malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli adli işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.

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