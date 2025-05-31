Mersin'de 387 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Mersin'de bir araçta yapılan aramada, 387 bin 464 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Mersin'de 387 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda takibe alınan M.A. idaresindeki panelvan Mersin gişelerinde durduruldu.

Araçta yapılan aramada 387 bin 464 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada, TAG Otoyolu'nda takibe alınan aracın durdurularak arama yapılması polis kamerası ve drone ile görüntülendi.

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