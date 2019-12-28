Mersin'de 4 gün önce çıktıkları yaylada kaybolan bir kişi aranıyor

Mersin'den 23 Aralık'ta bir yaylaya çıkarak kaybolan dört arkadaştan 63 yaşında olduğu öğrenilen bir kişiyi arama kurtartma çalışmaları devam ediyor. Çalışamaların hava muhalefeti nedeniyle güçlükle yürültüğü belirtiliyor.

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Mersin'in Erdemli ilçesinde dört arkadaş çıktıkları yaylada kayboldu. Olay üzerine ekipler 3 arkadaş ulaşırken 1 kişi hala aranıyor. 

23 Artalık'ta Musabozulduğu Yaylası'na çıktı. Zirveye doğru tırmanan gruptan 63 yaşındaki Ali Kaçar yoğun kar yağışı nedeniyle kayboldu.

Arkadaşlarını aramak isteyen üç kişi de tipi nedeniyle mahsur kalınca cep telefonuyla yardım istedi. Kurtarma çalışması başlatan AFAD, jandarma ve belediye ekipleri üç arkadaşa ulaştı. Ancak Ali Kaçar'ın izine rastlanmadı.

Gece ara verilen çalışmalar sabah yeniden başladı.

Arama, bölgedeki hava şartları nedeniyle güçlükle yürütülüyor.

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