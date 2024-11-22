Mersin'de 5 ton kaçak tütün ele geçirildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde 5 ton kaçak tütün ele geçirilen kamyonun sürücüsü gözaltına alındı.

Mersin'de 5 ton kaçak tütün ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, İstanbul'a sahte bandrollü kıyılmış tütün sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Ekiplerin takibe alıp Tarsus ilçesinde durduğu kamyonda 5 ton kaçak tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü, jandarma karakoluna götürüldü.

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