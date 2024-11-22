Mersin'de 5 ton kaçak tütün ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, İl jandarma Komutanlığı ekipleri bir şahsın Adana'dan İstanbul’a sahte bandrollü kıyılmış tütün sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler, şüpheli şahsın kullandığı kamyonu belirleyerek Tarsus ilçesinde durdurdu. Şüpheli yakalanırken araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan 5 ton kaçak tütün ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüpheli adli işlemleri yapılması için jandarmaya götürüldü.

