Mersin'de 500 kilogram bozuk et bulundu

Akdeniz Belediyesi'nin yaptığı açıklamaya göre polis ekipleri tarafından Yakaköy mevkisindeki emniyet kontrol noktasında bir kamyonet durduruldu.

Ekiplerin yaptığı aramada çok sayıda etin sağlıksız koşullarda taşındığını belirledi. Durumun Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Akdeniz Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirilmesiyle ekipler bölgeye sevk edildi.

İncelemeler sonucunda ekipler 500 kilogramlık etlerin bozulduğunu ve tüketime uygun olmadığını belirledi.

İncelenen etlere el konuldu ve ardından mevzuata uygun şekilde imha edildi.