Mersin'de 500 kilogram bozuk et bulundu
10.01.2026 11:53
Temsili fotoğraf
AA
Mersin'de kontrol noktasında bir kamyonet durduruldu. Durdurulan kamyonette yapılan aramada taşınan 500 kilogramlık etlerin bozuk olduğu öğrenildi.
Akdeniz Belediyesi'nin yaptığı açıklamaya göre polis ekipleri tarafından Yakaköy mevkisindeki emniyet kontrol noktasında bir kamyonet durduruldu.
Ekiplerin yaptığı aramada çok sayıda etin sağlıksız koşullarda taşındığını belirledi. Durumun Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Akdeniz Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirilmesiyle ekipler bölgeye sevk edildi.
İncelemeler sonucunda ekipler 500 kilogramlık etlerin bozulduğunu ve tüketime uygun olmadığını belirledi.
İncelenen etlere el konuldu ve ardından mevzuata uygun şekilde imha edildi.