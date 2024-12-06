Mersin'de 540 litre sahte içki ele geçirildi

Mersin'in Mut ilçesinde 540 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de 540 litre sahte içki ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, sahte içki üretilerek piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Adreste 540 litre sahte içki, 170 litre etil alkol ve sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli jandarmaya götürüldü.

Öne Çıkan Video

Çikolataya da hile karıştı: İlaç etken maddesi tespit edildi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...