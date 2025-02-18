Mersin'de 6 el yazması kitap ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre Akdeniz ilçesinde, ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri satmak için müşteri arayışında olan 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.



Ekipler, şüphelilerin kaldıkları otele düzenledikleri operasyonda Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 6 el yazması kitap ele geçirildi.



Gözaltına alınan 3 şüpheli işlemleri için jandarmaya götürüldü.



Ele geçirilen kitaplar Mersin Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

