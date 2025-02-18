Mersin'de 6 el yazması kitap ele geçirildi
Mersin'de, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 6 el yazması kitap ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre Akdeniz ilçesinde, ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri satmak için müşteri arayışında olan 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Ekipler, şüphelilerin kaldıkları otele düzenledikleri operasyonda Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 6 el yazması kitap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli işlemleri için jandarmaya götürüldü.
Ele geçirilen kitaplar Mersin Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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