Mersin'de 6 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerince FETÖ üyesi olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunanlara yönelik çalışma başlatıldı.
Çalışma kapsamında, haklarında 8 yıl 1 ay ile 6 yıl 10 ay hapis cezaları bulunan B.K, A.N.S., Ş.V., Ö.F.Ş., M.G. ve M.Ö. yakalandı.
Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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