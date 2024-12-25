Mersin'de 6 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerince FETÖ üyesi olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunanlara yönelik çalışma başlatıldı.



Çalışma kapsamında, haklarında 8 yıl 1 ay ile 6 yıl 10 ay hapis cezaları bulunan B.K, A.N.S., Ş.V., Ö.F.Ş., M.G. ve M.Ö. yakalandı.



Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.