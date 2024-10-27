Mersin'de 640 litre sahte içki ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, merkez Toroslar ilçesinde bir kişinin sahte içki üretimi yaparak piyasaya süreceği bilgisini alan ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri, elde edilen bilgiler doğrultusunda düzenlediği operasyonda, 640 litre sahte içki ile sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirdi. Şüpheli şahıs gözaltına alınırken, ele geçirilen malzemelere el konuldu.