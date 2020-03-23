Mersin'de açıkta gıda satan pastaneye para cezası

DHA 23.03.2020 - 14:59
Mersin'de açıkta gıda satan pastane sahibine 392 lira para cezası kesildi.
Akdeniz Belediyesi zabıta ekipleri, gıda satışı yapan iş yerlerini corona virüs tedbirleri kapsamında denetledi. Denetimde, açıkta gıda satan ve daha önce uyarılan pastane sahibine, Kabahatler Kanunu kapsamında 392 TL para cezası kesildi.
Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, halk sağlığı konusunda sert tedbirler aldıklarını, uyarıları dikkate almayan işletmelerin ruhsatlarının iptal edilebileceğini de söyledi.
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