Mersin'de ağaç katliamı yapan 1 kişi gözaltına alındı

Mersin'de 72 dönümlük orman alanındaki kızılçam ağaçları kesildi, 1511 ağacı izinsiz kestiği belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.



Eski Mezitli Mahallesi'nde cumartesi gecesi Orman Bölge Müdürlüğü korumasındaki 72 dönümlük arazide 1511 kızılçam ağaç kesildi.

Ağaçların kesildiğini sabah bölgede spor yapanlar fark etti. Yetkililere haber verildi. Orman Bölge Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.



Ağaçların kesildiği bölgenin 150 yataklı devlet hastanesi ile ağız ve diş sağlığı merkezinin yapılacağı alanın yanında olması dikkat çekti.