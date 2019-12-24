Mersin'de ağaç katliamına ilişkin 1 kişi tutuklandı

Mersin'de eski Mezitli Mahallesi'nde cumartesi gecesi Orman Bölge Müdürlüğü korumasındaki 72 dönümlük arazide 1511 kızılçam ağaç kesildi.

Ağaçların kesildiğini sabah bölgede spor yapanlar fark etti. Yetkililere haber verildi.

Orman Bölge Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı, 1 kişi gözaltına alındı.



Gözaltına alınan Mehmet Şenol tutuklandı.

Ağaçların kesildiği bölgenin 150 yataklı devlet hastanesi ile ağız ve diş sağlığı merkezinin yapılacağı alanın yanında olması dikkat çekti.