Mersin'de aile katliamı: Baba ile oğlu ve gelini öldürüldü

Mersin'in Mut ilçesinde tartıştıkları kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.

Mersin'de aile katliamı: Baba ile oğlu ve gelini öldürüldü

'de av tüfeğiyle vurulan baba ile oğlu ve gelini öldü.

Mut ilçesi Çömelek Mahallesi'ndeki evinin önünde ailesiyle pekmez yapan Kemal Veli Akyaka (65), "patpat" diye tabir edilen tarım aracıyla yoldan geçen Tahir K. ile tartıştı.

Mersin'de aile katliamı: Baba ile oğlu ve gelini öldürüldü - 1

Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada Tahir K, evden aldığı av tüfeğiyle Akyaka ile oğlu Durmuş (35) ve gelini Ruhan Akyaka'ya (35) ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Mersin'de aile katliamı: Baba ile oğlu ve gelini öldürüldü - 2

Sağlık ekibinin incelemesinde Kemal Veli Akyaka ile oğlu ve gelininin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Gözaltına alınan Tahir K, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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