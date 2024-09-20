Mersin'de aile katliamı: Baba ile oğlu ve gelini öldürüldü

Mersin'de av tüfeğiyle vurulan baba ile oğlu ve gelini öldü.



Mut ilçesi Çömelek Mahallesi'ndeki evinin önünde ailesiyle pekmez yapan Kemal Veli Akyaka (65), "patpat" diye tabir edilen tarım aracıyla yoldan geçen Tahir K. ile tartıştı.

