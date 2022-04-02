Mersin'de Akkuyu NGS işçilerinin servisi devrildi: 11 yaralı

Mersin' Gülnar ilçesinde sabah saatlerinde, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan işçileri taşıyan servis devrildi.



Büyükeceli Mahallesi Mersin-Antalya yolunda meydana gelen kazada Rıdvan Ataser'in kullandığı otobüs, kontrolden çıkarak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 11 işçi, sağlık görevlilerince ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.